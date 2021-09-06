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Талибы объявили об окончании войны в Афганистане
Политика
Талибы объявили об окончании войны в Афганистане
Федеральное агентство новостей  /  Афганская голубка

Кабул, 6 сентября. Война в Афганистане окончена. Теперь предстоит работа по восстановлению республики, заявил представитель талибов Забиулла Муджахид.

Последняя из 34 афганских провинций Панджшер перешла под контроль движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). После установления власти на территории радикалы сообщили об окончании войны.

Ранее стало известно, что в исламской республике пройдет церемония объявления состава нового Правительства Афганистана. Приглашение на мероприятие получили Россия, Китай, Иран, Пакистан,Турция и Катар. Талибы отметили, что с формированием состава руководства региона возникли сложности. Они связаны с противостоянием сил сопротивления в Панджшере. По этой причине образование правительства было перенесено на поздние сроки.

Члены движения установили свою власть в афганской столице 15 августа. Это произошло после сообщений о выводе иностранного военного контингента из региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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