Машинист поезда ― специалист, который управляет грузовыми и пассажирскими поездами. Где учиться на машиниста, куда идти работать и сколько зарабатывает специалист ― узнаем в этой статье.

Основные моменты

Поезда могут быть, грузовыми и пассажирскими. Соответственно, первые возят любые грузы, а вторые ― людей. Поезда могут быть дальнего следования, пригородные (электрички) и те, которые обслуживают крупные промышленные предприятия: шахты, месторождения, заводы. И, наконец, есть два типа локомотива: тепловоз и электровоз. Паровозы, которые существуют сегодня, это, скорее всего, уже музейные экземпляры. В зависимости от этих факторов поезда машинист проходит соответствующую подготовку.

Главная обязанность машиниста ― вести состав в соответствии с графиком. При этом, естественно, соблюдать правила движения и обеспечивать безопасность пассажиров и груза. И хотя маршрут следования практически всегда один, дорожная обстановка может измениться в любой момент. Погодные условия, высокая загруженность поезда, неполадки, инциденты с другими участниками движения ― машинист должен быть готов к любому форс-мажору.

Поезда движутся с огромной скоростью, поэтому любая неожиданность в пути, любая непредвиденная ситуация требует правильной оценки и быстрого реагирования. Обстановка на дороге, дорожные знаки и семафоры, показания приборов ― постоянное и напряженное внимание необходимо каждую минуту. Машиниста поезда дальнего следования всегда сопровождает помощник, который со временем может дорасти до своего начальника. В случае с паровозом в бригаду также входит и кочегар, который отвечает за топливо. Но, как мы уже сказали, в наши дни паровозы ― большая редкость. В одиночку работает машинист поезда в метро.

wikipedia.org / mos.ru

Маршруты большой дальности разделены на несколько участков. Каждый ― закреплен за бригадой, машинист хорошо с ним знаком. На одной из станций бригады меняются. Первая отдыхает, а вторая ведет состав дальше. На обратном пути происходит то же самое: отдохнувшая бригада заступает на работу и возвращает состав обратно.

Отдых предусмотрен и для машинистов пригородных поездов и метрополитена. Депо и станции оборудованы специальными комнатами, где есть возможность отдохнуть после смены или до выхода на дежурство в случае, если оно начинается рано утром.

Как стать машинистом?

Получать профессию можно сразу после 9 класса. В этом случае нужно идти в профильный колледж. Причем сначала придется выучиться на помощника, после необходимо отработать на линии вместе с опытным наставником в течение двух-четырех лет, а потом уже можно получать квалификацию машиниста электропоезда.

Транспортные колледжи и техникумы есть как в Москве, так и в регионах. После 11 класса прямая дорога в профильный вуз. В Москве это Университет транспорта (МИИТ). Во время обучения будущим специалистам рассказывают не только о том, как управлять локомотивом, но и учат пользоваться радиосвязью и слесарному делу (в рамках будущих обязанностей). Необходимо будет изучить устройство локомотива, а также знать все правила движения на железной дороге. Кроме этого, обучение можно пройти и при поступлении на работу. Например, такие программы предлагает метрополитен.

Чтобы быть успешным в профессии машиниста, важны следующие качества:

уверенность в себе;

ответственность;

стрессоустойчивость;

обучаемость;

хорошая реакция;

умение сохранять концентрацию.

Хорошее здоровье очень важно, ведь речь идет о жизни сотен пассажиров. Транспортные предприятия тщательно следят за здоровьем персонала и регулярно направляют их на необходимые медицинские обследования. Отличное зрение и слух, здоровое сердце, сосуды, центральная нервная система крайне важны для работы. Есть у этой профессии и противопоказания, к ним относятся бронхиальная астма, нарушения вестибулярного аппарата и другое.

lenobl.ru / Пресс-служба правительства Ленинградской области

Куда идти работать?

Первое, что приходит на ум ― метрополитен. Там практически всегда открыт набор в штат с обучением на месте. Оно включает в себя слесарную практику, после чего будущий машинист начинает изучать оборудование электропоезда и затем учится управлять поездом. После сдачи экзаменов и получения соответствующих документов специалист приступает к работе.

Вторым, а может быть, и первым популярным местом работы являются «Российские железные дороги». Проблем с трудоустройством, как правило, не возникает. И, наконец, если в вашем городе или регионе есть промышленные предприятия, у которых есть свои железные дороги, попробуйте устроиться туда.

Сколько зарабатывает машинист электропоезда

Профессия машиниста достаточно востребована и уровень зарплат в целом высокий. Надо отметить, что есть ряд факторов, которые влияют на зарплату:

регион проживания (Москва, Московская область и Санкт-Петербург в числе лидеров по уровню зарплат);

имеет значение опыт, разряд специалиста;

учитывается количество лет выслуги;

качество работы и вклад в работу компании также имеют значение.

Средняя зарплата машиниста электропоезда в России от 40 до 70 тысяч рублей. Самые опытные кадры зарабатывают более 100 тысяч рублей.

Кроме зарплаты, у машинистов есть ряд преимуществ и льгот. Это и более длинный отпуск (до 44 дней), и наличие форменной одежды, и право выйти на пенсию раньше, чем в среднем предусматривается законодательством. Сюда же следует отнести возможность обучения в вузе за счет государства, льготные условия для оформления кредита и ипотеки.

Профессия машиниста, безусловно, обладает рядом преимуществ. Но есть и недостатки, о которых надо знать при выборе специальности: это частые командировки, непростой график работы с ранними подъемами и поздними сменами, высокий уровень ответственности. Насколько плюсы перекрывают минусы ― каждый решает самостоятельно.