Расширение функционала «Госуслуг» избавит россиян от поиска бумажных документов

Москва, 6 сентября. Пользователям портала «Госуслуги» не придется заполнять онлайн-заявления вручную и искать бумажные документы. Это станет возможным благодаря расширению функционала ресурса.

Система сможет самостоятельно запрашивать необходимые данные в органах власти или организациях и самостоятельно вносить их в нужные поля. Данные на портале храниться не будут. Система будет запрашивать их только в момент заполнения тех или иных полей.

Например, при регистрации гражданина по месту жительства система направит запрос в Росреестр. Таким способом удастся подтвердить возможность прописки заявителя и его семьи в указанном жилом помещении. К тому же обновленный функционал окажется полезен при оформлении различных выплат.

Портал «Госуслуг» предоставляет россиянам возможность оставить заявку на подключение газа. Такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Речь идет о гражданах, желающих воспользоваться программой социальной газификации.