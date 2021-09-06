Власти Катара разрешили продажу алкогольных напитков во время ЧМ-2022

Доха, 6 сентября. Болельщики смогут приобрести алкоголь во время чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре.

Исполнительный директор по коммуникациям Верховного комитета по проведению и наследию планетарного футбольного первенства 2022 года Фатма Аль-Наими сообщила, что власти страны разрешили продажу алкоголя во время турнира. В разговоре с журналистами издания «Чемпионат» она назвала места, где можно будет купить спиртные напитки.

«Алкоголь будет доступен в фан-зоне, где можно слушать музыку и наслаждаться матчами. Продавать будут только пиво? Планы в отношении фан-зон пока не финализированы. Но здесь важно понимать, что в целом алкогольные напитки доступны в Катаре – их можно приобрести в барах и ресторанах отелей», — подчеркнула Аль-Наими.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года, пишет RT. Это планетарное первенство станет последним, в котором примут участие 32 национальные сборные.

Ранее итальянская национальная команда установила мировой рекорд по количеству матчей без поражений подряд. Ее серия достигла 36 встреч.