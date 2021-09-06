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Югра отметила День нефтяника
Общество
Югра отметила День нефтяника
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Ханты-Мансийск, 6 сентября. В воскресенье в России отмечался День нефтяника и газовика. Для Югры этот праздник — особенный, ведь именно открытие здесь нефтяных месторождений стало огромным толчком для развития региона и страны в целом, пишет информационно-аналитический портал Ugra-news.

С разработкой месторождений в Ханты-Мансийский автономный округ сначала приехали первопроходцы, затем выросли предприятия, города и поселки, появилась дорожная инфраструктура.

В наши дни Югра — основной нефтедобывающий регион страны. Он обеспечивает почти половину общероссийской добычи черного золота.

История округа — это история великих открытий, история труда и мужества первооткрывателей, строителей, нефтяников. Жители Югры и руководство региона помнят и ценят их подвиги и стремится не только сохранить то, что было ими наработано, но и дальше развивать отрасль. Идет работа над извлечением «трудной» нефти Баженовской свиты, создаются цифровые «двойники» месторождений, что позволяет управлять производством без участия человека, благоустраиваются нефтяные города, чтобы сделать их точкой притяжения.

В этом году отмечается сразу несколько важных дат. 300-летие российского нефтяного дела — символический отсчет ведется с 1721 года, когда по указу Петра Первого Берг-коллегия дала специальное распоряжение об организации разведки наличия нефти в Печорском крае. Хотя упоминания о разных примерах использования нефти на территории России встречались в древних письменных источниках и гораздо ранее.

А еще в этом году регион отмечает 210-летие использования газа в России и 90-летие со дня рождения одного из первооткрывателей сибирской нефти — Фармана Салманова. Югорские общественники предложили провести просветительскую викторину на тему «Энергия развития Югры», которая даст возможность жителям региона проверить свои знания и узнать что-то новое о родном крае. 

Идею поддержали, и началась подготовка. Представители музеев и вузов составили вопросы, а центр «Открытый регион» и автономная некоммерческая организация «Югорский свет» взяли на себя технические организационные моменты. Так, в викторину вошли десять вопросов об истории развития нефтегазового дела в России и Югре, а также интересные факты о нефтедобыче.

Ранее ФАН сообщал о запуске нефтяных и газовых проектов в Ставрополье. Геологические и разведочные работы в регионе начнутся уже в сентябре.

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Все новости / Общество / Югра отметила День нефтяника
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