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России и Германии предложили создать «водородный альянс»

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 10:27
Экономика
России и Германии предложили создать «водородный альянс»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 6 сентября. Формирование Россией и Германией «водородного альянса» способно обеспечить растущие потребности европейского рынка, уверен экс-глава австрийской OMV Райнер Зеле.

В среднесрочной перспективе Европа будет наращивать поставки именно природного газа с целью обеспечения эффективного энергоперехода. Топливо позволит уйти от использования угля для производства энергии. Однако возобновляемые источники энергии и водород станут ключевыми в следующей эре, заявил Зеле в интервью ТАСС.

«И вот в этой связи я выступаю за то, чтобы активизировать сотрудничество между Германией и Россией. То есть я выступаю фактически за водородный альянс между нашими двумя странами», — пояснил он.

Государствам в краткосрочной перспективе нужно будет сконцентрироваться на голубом водороде, отметил экс-глава OMV. Это подразумевает производство топлива из природного газа и хранение CO2 под землей.

Председатель правления компании «Новатэк» Леонид Михельсон ранее заявил, что России в ускоренном темпе необходимо извлекать выгоду из имеющихся запасов газа.

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