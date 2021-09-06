Армянский ресторатор Эрик Авагян открестился от романа с Бородиной

Москва, 6 сентября. Пользователи Сети активно обсуждали танец Ксении Бородиной и ее предполагаемого возлюбленного, ресторатора Эрика Авагяна. Позже бизнесмен заявил, что не знаком со звездой.

За личной жизнью телеведущей Ксении Бородиной внимательно следят фанаты после ее развода со вторым супругом Курбаном Омаровым. Звезду реалити-шоу уже неоднократно видели в компании бизнесмена и ресторатора Эрика Авагяна, больше известного как Гриша Эрик. Несколько Telegram-каналов летом сообщали, что Бородина и Авагян вместе улетели на отдых в Армению. Позже пару засняли на одном из светских мероприятий. Один из гостей вечеринки запечатлел чувственный танец звезды «Дома-2» и ее предполагаемого избранника.

Не успели поклонники порадоваться за Ксению Бородину, как Авагян сделал неожиданное заявление. Бизнесмена завалили в соцсетях вопросами о романе с телеведущей, поэтому он решил расставить все точки над «и». По словам ресторатора, слухи о его отношениях со звездой «Дома-2» являются выдумкой, ведь он даже не знаком с Бородиной.

«Бородина, Бородина, Бородина, Бородина, я с ней даже не знаком, но мечтаю с ней познакомиться, возможно, в этой жизни это сбудется», — огорошил своих подписчиков Эрик Авагян.

Несколько дней назад Авагян стал жертвой ограбления. По словам бизнесмена, у него украли 200 тысяч долларов, которые он одолжил у брата под расписку. Предполагаемый возлюбленный Бородиной не отрицает, что сам легкомысленно отнесся к деньгам. Как оказалось, он оставил рюкзак с крупной суммой на подоконнике в своей квартире.