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Фанаты «Властелина Колец» отправились уничтожить Кольцо Всевластья в лаве Везувия
Общество

В Италии фанаты «Властелина Колец», переодевшись в полюбившихся героев, отправились утопить Кольцо Всевластья в вулкане Везувий.

Волшебник, эльф, гном, хоббиты среди участников переодетые студенты, пекарь-кондитер, работник банка, SMM-менеджер. Инициаторы путешествия выбрали Везувий, как один из самых разрушительных вулканов в истории человечества. Как и Ородруин «гора алого пламени» по Толкину,

27 августа группа фанатов отправилась в пешую экспедицию к вулкану, чтобы уничтожить Кольцо Всевластья. Пунктом отправления стал город Кьети. Ночуют персонажи в тематических палатках на земле. Они как настоящие хоббиты ходят босиком, не привлекая к себе лишнего внимания, сплавляются по рекам и медитируют у озера по учениям волшебника Гэндальфа.

По пути к вулкану фанаты собирают деньги на создание «деревни хоббитов» в Италии. По задумке здесь смогут собираться фанаты трилогии и проводить время в мире сказочных существ. Такая реконструкция уже существует со времен съемок в Новой Зеландии на родине фильмов.

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италия властелин колец везувий
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