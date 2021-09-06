Фанаты «Властелина Колец» отправились уничтожить Кольцо Всевластья в лаве Везувия

В Италии фанаты «Властелина Колец», переодевшись в полюбившихся героев, отправились утопить Кольцо Всевластья в вулкане Везувий.

Волшебник, эльф, гном, хоббиты — среди участников переодетые студенты, пекарь-кондитер, работник банка, SMM-менеджер. Инициаторы путешествия выбрали Везувий, как один из самых разрушительных вулканов в истории человечества. Как и Ородруин — «гора алого пламени» по Толкину,

27 августа группа фанатов отправилась в пешую экспедицию к вулкану, чтобы уничтожить Кольцо Всевластья. Пунктом отправления стал город Кьети. Ночуют персонажи в тематических палатках на земле. Они как настоящие хоббиты ходят босиком, не привлекая к себе лишнего внимания, сплавляются по рекам и медитируют у озера по учениям волшебника Гэндальфа.

По пути к вулкану фанаты собирают деньги на создание «деревни хоббитов» в Италии. По задумке здесь смогут собираться фанаты трилогии и проводить время в мире сказочных существ. Такая реконструкция уже существует со времен съемок в Новой Зеландии на родине фильмов.