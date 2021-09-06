Экс-участник «Холостяка» Криворотов устроил платную вечеринку в честь дня рождения

Москва, 6 сентября. Стоматолог Антон Криворотов, получивший известность после участия в шоу «Холостяк», устроил вечеринку в честь дня рождения, на которой гостям пришлось платить за еду.

Криворотов пригласил друзей, коллег и журналистов в московский бар Blanc. Организаторы мероприятия обещали, что на празднике будут певица Светлана Лобода и модель Оксана Самойлова. Они утверждали, что некоторые артисты ради Криворотова летят в Москву из Лос-Анджелеса.

Однако оказалось, что вся закуска и алкогольные напитки на вечеринке платные. Гостям предложили только бесплатный арбуз, сообщает Telegram-канал Super.

Стоматолог был главным героем седьмого сезона реалити-шоу «Холостяк». В финале он выбрал экзотическую красавицу Барбару Пино. После проекта молодой человек не общается ни с кем из участниц, с Пино у них тоже пути разошлись.

Модель обвиняла Криворотова в неверности, потом ходили слухи, что они помирились. Но стоматолог так и не женился, он не смог расстаться с холостяцкой жизнью.

Участником восьмого сезона «Холостяка» был рэпер Тимати. Вокруг программы ходило много неприятных слухов, включая информацию об эскортницах в шоу.