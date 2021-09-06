Профессия бизнес-аналитика хоть и на слуху, но понятна далеко не всем. Что это за человек, какое отношение он имеет к бизнесу и чем может помочь — вот, пожалуй, самые первые вопросы, которые приходят в голову.

Надо сказать, что профессия эта ― молодая. Еще недавно анализ всех процессов в компании проводился силами самих руководителей высшего и среднего звена. Вскоре стало понятно, что это не слишком эффективно. Хотя бы потому что начальник отдела или сектора не может охватить все бизнес-процессы. А руководителю элементарно некогда это сделать, потому что деятельность компании, естественно, не прекращается, а значит, требует постоянного внимания.

Вот тогда на помощь и приходит бизнес-аналитик. Рассмотрим подробнее, что это за профессия, где учат бизнес-анализу и куда пойти работать.

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Чем занимается бизнес-аналитик

Как отдельное направление бизнес-анализ сформировался в США и западноевропейских странах. Крупным корпорациям на определенном этапе развития нужна помощь в определении стратегических целей, оптимизации бизнес-процессов и взятии курса на увеличение прибыли.

Так, в 2006 году появился стандарт бизнес-анализа, который впервые дал определение профессии бизнес-аналитика, обозначил принятую всеми терминологию, описал области знаний и смежные направления. Он называется BABOK Guide (Business Analysis Body of Knowledge). Документ также включает в себя лучшие бизнес-кейсы и практики. Авторы постоянно обновляют гайд для систематизации новых знаний, анализа успешных кейсов и отсеивания неудачных.

Таким образом, гайд определяет профессию бизнес-аналитика как посредника, которого привлекают со стороны для анализа и изменения бизнес-процессов и корпоративной политики компании. Бизнес-аналитик ― это, без сомнения, исследователь. Он анализирует информацию о функционировании предприятия и определяет те направления, которые нуждаются в реорганизации. Цель этой работы: оптимизировать, усовершенствовать и вывести компанию на большую прибыль.

Само название и обозначение первичных задач бизнес-аналитика подводит нас к выводу, что это специалист высокой квалификации. При анализе бизнес-процессов ему придется обращать внимание на все, из чего состоит компания: операционная деятельность и финансовая отчетность, структура и HR-политика компании и многое другое.

Компетенции и навыки бизнес-аналитика

Что нужно, чтобы стать настоящим профессионалом в сфере анализа бизнес-процессов:

эффективная коммуникация — общаться придется очень много и с самыми разными людьми; готовность к коммуникации, и не только в рабочее время, ― крайне важна;

умение решать проблемы — понимание, анализ, поиск решения, поиск людей, которые смогут решить проблему, анализ эффективности решения ― главный навык специалиста;

критическое мышление — в целом необходимо всем, но при анализе бизнес-процессов особенно. Аналитик работает с огромным количеством информации, которую необходимо не только собрать, но и оценить, проанализировать. Только тогда можно сформулировать решение, которого ждет руководство компании;

способность действовать быстро — любому руководителю нужно, чтобы проблема была решена в кратчайшие сроки. Поэтому зачастую времени на раскачку не будет. Необходимо уметь быстро вникнуть в задачу, определить приоритетные направления ее решения и круг лиц, которые будут это делать, и действовать;

способность принимать решения и ответственность — бизнес-аналитик привлекается со стороны именно для того, что объективно посмотреть на проблему и составить план выхода из сложившейся ситуации. При этом на его мнение не должны влиять заинтересованные стороны;

лидерские качества и способность к убеждению — в работе бизнес-аналитику нужно будет не только найти способ устранить проблему, но и презентовать его сотрудникам компании. Разработанный план действий нужно аргументировать и доказать его эффективность и необходимость.

И, наконец, грамотный бизнес-аналитик, как правило, обладает как минимум двумя дипломами о высшем образовании в области финансов, менеджмента, аналитики или управления. Кроме того, необходим опыт управленческой деятельности и постоянная учеба и совершенствование своих знаний.

Образование в сфере бизнес-аналитики

Итак, вы приняли решение стать бизнес-аналитиком. Сразу скажем, что именно такой программы в российских вузах пока нет. Поэтому после 11-го класса начать стоит с получения финансово-экономического или управленческого образования. Здесь простор для выбора огромный. Ведущие вузы страны предлагают самые разные полезные для будущего аналитика программы.

Так, Высшая экономическая школа СПбГУ готовит специалистов сразу по нескольким направлениям, которые сосредоточены на оттачивании управленческих навыков, оптимизации процессов, управлении персоналом. Высшая школа экономики в Москве предлагает выбрать среди нескольких программ: бизнес-информатика, медиакоммуникации, управление бизнесом и другие.

Финансовая академия при президенте РФ открывает свои двери тем, кто хочет получить образование в сфере управления проектами, цифровой трансформации управления бизнесом, финансового менеджмента и других смежных областях.

Нельзя забывать и о втором высшем образовании и переподготовке. Так, один из самых востребованных дипломов в бизнес-среде ― MBA. Получить его можно как при профильных вузах, так и в частных бизнес-школах. Переподготовку по направлению «бизнес-аналитика» осуществляют академия им. Плеханова, МФТИ, Высшая школа экономики и другие рейтинговые вузы.

Кроме того, частные образовательные платформы предлагаю огромное количество программ, которые дополнят высшее образование и помогут получить недостающие знания и навыки. Эти программы включают в себя развитие так называемых soft-skills, эмоционального интеллекта, ораторских способностей. Отдельные блоки посвящены оценки инвестиционной привлекательности компании, построению финансовых моделей, анализу и разработке KPI и OKR с менеджментом компании и другим важным для работы навыкам.

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Где работает и сколько зарабатывает бизнес-аналитик

Специалисты требуются практически в любой индустрии, будь то крупная IT-компания, фармацевтический бизнес или розничная торговля.

Устроиться без опыта очень сложно. Логично, что в таком важном деле, которое должно помочь огромной компании, нужен человек уже готовый, с хорошим опытом и успешными кейсами. Как получить такой опыт?

Начать можно с должности помощника или ассистента бизнес-аналитика в консалтинговой компании. Ищите крупную компанию, которая заинтересована в том, чтобы растить кадры. Работа в качестве проджект-менеджера, финансового контролера или хороший опыт в области управления персоналом также будут отличным стартом для карьеры в области бизнес-аналитики. Словом, ориентироваться нужно на по-настоящему крупные компании, ведь именно таким чаще всего и нужны услуги аналитика.

Профессия бизнес-аналитика востребована и хорошо оплачивается. Это, вне всякого сомнения, большое преимущество. Возможность поработать в разных отраслях и с разными людьми также можно отнести к плюсам этой профессии.

В качестве минуса напомним, что учиться придется много и постоянно. Высокая и разносторонняя квалификация ― необходимое условие для построения карьеры. Это потребует огромных ресурсов — как финансовых, так и временных, и энергетических.

Со временем хороший бизнес-аналитик может уйти в преподавание, как в профильных вузах, так в собственной бизнес-школе. Или сосредоточиться на консалтинге, основав свою собственную консалтинговую фирму. Словом, перед грамотным и опытным специалистом открывается огромный простор для построения интересной и успешной карьеры.