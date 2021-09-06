Утечку персональных данных россиян как угрозу национальной безопасности обсудят в «Патриоте»

Накануне выборов в федеральный и региональные парламенты важнейшей задачей является защита данных россиян — ведь иначе вмешаться в ход выборов сможет кто угодно. Онлайн-голосование будет доступно в Москве, в Севастополе, а также в Ростовской, Курской, Нижегородской, Мурманской и Ярославской области. Москва будет голосовать через местную платформу, остальные регионы — на платформе, разработанной Центризбиркомом, Минцифры и «Ростелекомом». Одна из фишек голосования — можно будет поменять свое мнение в течение 24 часов после совершения выбора.

Можно ли надежно защитить российских избирателей от иностранного вмешательства с учетом того, что техника на 100% состоит из импортных деталей? Почему власти не могут решить проблему спама и откуда у спамеров наши персональные данные? Тюремные или украинские кол-центры — кто звонит россиянам от имени банков и ворует их деньги? Мошенники в автостраховании — откуда у преступников паспортные данные и сканы прав россиян? Работает ли закон в отношении мошенников, ворующих персональные данные?

На эти и другие вопросы в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» дадут ответы эксперты Северо-западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (СЗИУ РАНХиГС):

Василий Бурылов , к. э. н., заместитель декана факультета среднего профессионального образования СЗИУ РАНХиГС;

, к. э. н., заместитель декана факультета среднего профессионального образования СЗИУ РАНХиГС; Константин Индык , директор образовательного направления «Правовое обеспечение национальной безопасности»;

, директор образовательного направления «Правовое обеспечение национальной безопасности»; Владимир Наумов, заведующий кафедрой бизнес-информатики.

Пресс-конференция состоится в понедельник, 6 сентября, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы на мероприятии.

Их можно прислать заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55