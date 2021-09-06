Европе пообещали сохранение высоких цен на газ

Москва, 6 сентября. Бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле рассказал в беседе с журналистами, какая ситуация ожидается на газовом рынке Европейского союза.

Стоимость голубого топлива останется повышенной, поделился он своим мнением в интервью ТАСС.

«На эту зиму я бы поставил на высокие цены на газ, я думаю, они сохранятся», — уверен собеседник издания.

Зеле добавил, что в следующем газовом году будет фиксироваться относительно низкий уровень объема голубого топлива в хранилищах. Рекордные цены на рынке этим летом он объяснил аномально холодной зимой в начале текущего года. Также низкие температуры повлияли на то, что текущие объемы газа в хранилищах меньше объемов, зафиксированных в прошлые годы.

Причины резкого подорожания газа в ЕС определила в беседе с Федеральным агентством новостей экономист Наталья Мильчакова. Рост цен она связала с дефицитом предложения при одновременном повышенном спросе.

Стоимость большинства российских нефтегазовых компаний превысила пиковые значения 2008 года. Это происходит в условиях восстановления мировых цен на углеводороды и улучшения финансовых показателей, пишет «ФедералПресс».