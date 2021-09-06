Российский финансовый сектор ожидает роста ставки Центробанка

Москва, 6 сентября. Рынок готовится к продолжению ужесточения денежно-кредитной политики Центрального банка России.

Крупнейшие кредитные организации РФ прогнозируют дальнейший рост ключевой ставки. Рыночные ожидания формирует инфляция, которая поднялась до пятилетнего максимума в 6,8%, пишет издание «ФедералПресс».

Представители ведущих банков ждут замедления и стабилизации темпов инфляции на уровне 6,3–6,5%. Это станет возможно при повышении ключевой ставки Центробанка до 7–7,25%, уточняют «Известия» со ссылкой на консенсус-прогноз ведущих аналитиков.

Такое решение регулятора сделает ипотечные и потребительские займы менее доступными для граждан, однако доходность по банковским вкладам и гособлигациям поднимется. Агрессивная политика Центробанка также поддержит котировки рубля на валютном рынке, отмечала замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.