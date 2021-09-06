США призвали отпустить задержанного в Крыму лидера экстремистов

Вашингтон, 6 сентября. Госдепартамент США не доволен задержанием Наримана Джелялова на территории Крыма. Он просит Россию немедленно отпустить мужчину.

Вашингтон призвал Москву отпустить задержанного первого заместителя председателя «Меджлиса крымскотатарского народа»1 (организация признана террористической и запрещена в России). Такое заявление сделал официальный представитель ведомства Нед Прайс.

«Крым — это Украина, и США непоколебимо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины», — сказал Прайс на саммите «Крымской платформы» 23 августа.

На полуострове задержали сразу пятерых горожан по делу о повреждении газопроводной трубы. Одним из них как раз является Джелялов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявляла, что Москва готова к взаимодействию с международными партнерами в развитии Крыма. Россия уже приглашала их посетить регион.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, но вопрос Крыма не может быть на повестке дня.

1 Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.