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США призвали отпустить задержанного в Крыму лидера экстремистов

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 10:00
Политика
США призвали отпустить задержанного в Крыму лидера экстремистов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Вашингтон, 6 сентября. Госдепартамент США не доволен задержанием Наримана Джелялова на территории Крыма. Он просит Россию немедленно отпустить мужчину.

Вашингтон призвал Москву отпустить задержанного первого заместителя председателя «Меджлиса крымскотатарского народа»1 (организация признана террористической и запрещена в России). Такое заявление сделал официальный представитель ведомства Нед Прайс.

«Крым — это Украина, и США непоколебимо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины», — сказал Прайс на саммите «Крымской платформы» 23 августа.

На полуострове задержали сразу пятерых горожан по делу о повреждении газопроводной трубы. Одним из них как раз является Джелялов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявляла, что Москва готова к взаимодействию с международными партнерами в развитии Крыма. Россия уже приглашала их посетить регион.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, но вопрос Крыма не может быть на повестке дня.

1 Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

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