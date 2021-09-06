Братья из Белгородской области воссоздают военную технику

Михаил и Александр Шептаевы из села Архангельское создают танки, бронемашины и самоходные установки из деталей, собранных на местах сражений. Необычное хобби появилось у братьев еще в детстве, когда они помогали отцу-автомеханику чинить автомобили в гараже, а дома слушали военные истории дедушки, минёра-сапёра. Умельцы вспоминают, как ещё пацанами они собирали мопеды и велосипеды и улучшили свои навыки.

«Сходили в армию, после армии пришли — начали заниматься сами, технику создавать. Вручную варили, резали, но любили именно работать с изделиями из металла», — вспоминает Александр.

Чтобы собрать танк, реставраторам пришлось овладеть целым набором навыков и профессий: сварка, слесарное дело, токарные и фрезеровочные работы, покраска, строповка грузов, знания в области полимерных покрытий.

«Основной ресурс — это наши руки. Если где-то что-то заказать с интернета, понимаете сколько это стоит по нашим временам? Мы компенсируем это своим трудом. Я, брат, сын, еще один-два человека нам помогают. Здесь мы базируемся и за одно людей развлекаем. Машины проезжают, то есть технику видят. Кому становится интересно пощупать, потрогать, заходят к нам сюда. У нас здесь и колесная техника, и палатки», — рассказывает Михаил.

Мастерство братьев Шептаевых известно далеко за пределами региона. Они неоднократно принимали участие в исторических реконструкциях Великой Отечественной войны, а созданные ими машины снимают в кино. Умельцы продолжают творить, привлекая все больше туристов в свой музей, главная цель которого — сохранить историю великих побед нашего народа.