Доллар подорожал на открытии торгов 6 сентября

Москва, 6 сентября. Американская нацвалюта увеличилась в цене на открытии торгового дня Московской биржи.

Курс доллара США к рублю утром в понедельник, 6 сентября, повысился на 3 копейки. Стоимость американской валюты добиралась до отметки в 72,75 рубля.

Курс евро был также увеличен по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, пишет ТАСС. Валюта подорожала на 6 копеек, до 86,46 рубля.

Финансовые аналитики ранее предрекли укрепление российской нацвалюты. Они указали на возможность очередного ужесточения кредитной политики ЦБ РФ. На этом фоне доходности рублевых активов увеличатся.

Сохранению хорошей динамики для рубля в ближайшее время будут способствовать высокие цены на сырьевые товары. Кроме того, положительно должны повлиять стабильные отношения России с Западом, приводит телеканал «Санкт-Петербург» мнение эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина.