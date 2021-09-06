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О поисках грибников и детей в российских лесах расскажут сотрудники «Лиза Алерт»
Общество
О поисках грибников и детей в российских лесах расскажут сотрудники «Лиза Алерт»
twitter.com  /  @inforglizaalert

Ежегодно свыше пяти тысяч россиян теряются в лесу, причем гибнет каждый пятый. В 2021 году к августу погибло уже 700 человек, при этом многих можно было бы спасти, уверены спасатели общественных организаций.

Как получить геопозицию телефона «потеряшки» и почему полиция не всегда оперативно реагирует на запросы родственников потерявшихся граждан? Можно ли сегодня покупать и использовать трекеры для определения местонахождения пожилых родственников, детей и домашних животных? Какова главная причина смерти потерявшихся в лесу людей? Помогают ли в поисках людей МЧС и МВД или в реальности «потеряшек» спасают исключительно добровольцы? Выставляет ли МЧС потом счет за использование техники, например вертолетов? Правда ли, что в России ежегодно пропадает свыше 100 тысяч человек?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответят:

  • Антон Паулин, руководитель пресс-службы отряда «Лиза Алерт» в Санкт-Петербурге;
  • Марина Быско, поисковик отряда «Лиза Алерт».

Пресс-конференция состоится в понедельник, 6 сентября, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы на мероприятии.

Их можно прислать заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55

 

 

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