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Жириновский назвал современное образование ключом к процветанию государства

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 17:00
Общество
Жириновский назвал современное образование ключом к процветанию государства
Пресс-служба ЛДПР  / 

В городе двух революций Санкт-Петербурге хорошо знают, чем чреваты перевороты, смуты и кровавая война всех против всех. О том, как вырастить поколение умных и энергичных граждан, знающих цену крепкой государственности, рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Задача современного образования в России должно стать воспитание таких граждан, которые не станут иждивенцами, захребетниками, нахлебниками и будут самодостаточными и самостоятельными личностями. Такие личности будут активно участвовать в общественно жизни страны. Они будут заботится о своем здоровье, о семье, о Родине», — подчеркнул политик.

Как отметил Жириновский, в настоящий день российская система образования десятилетиями готовит людей к профессиям, которые уже не существуют или скоро могут исчезнуть. При этом новинки, свежие тренды просто игнорируются.

«В итоге порой происходит так, что отец в семье всю жизнь учился и работал, а зарабатывает 50 тысяч рублей, а его сын в 18 лет ведет свой блог и зарабатывает миллионы! Это вина как раз устаревшей системы образования. Но дать знание предметов в средних и высших учебных учреждениях – это всего лишь полдела. У системы образования есть и вторая задача: вырастить такое поколение, которое не будет мечтать о революции, мятеже, перевороте. Эту страницу нашей истории пора окончательно перелистнуть и забыть», — добавил руководитель ЛДПР.

Жириновский назвал современное образование ключом к процветанию государства
Агентство городских новостей Москва  / Кирилл Зыков

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