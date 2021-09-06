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Стоимость биткоина превысила 51 тысячу долларов
Экономика
Стоимость биткоина превысила 51 тысячу долларов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 сентября. Цена первой криптовалюты приблизилась к показателям мая текущего года.

Биткоин стабилизировался после быстрого роста в течение суток. Стоимость одной монеты составляет 51 790 долларов по состоянию на 9:10 в понедельник, 6 сентября. Такие сведения предоставила крупнейшая криптобиржа Binance.

Последний раз такой цены BTC достигал в мае 2021 года. Тогда цифровая валюта падала с рекордного уровня стоимости порядка 65 тысяч долларов в апреле. Сейчас она продолжает отыгрывать весеннее снижение и подниматься к старым значениям.

Эксперты полагают, что биткоин покажет продолжительный рост в долгосрочной перспективе. Цифровая монета способна превысить исторический максимум (он составляет 64,85 тысячи долларов), ее стоимость может увеличиться до 73–75 тысяч долларов.

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