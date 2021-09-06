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Талибы отправили приглашение шести странам на церемонию объявления состава правительства
Политика
Талибы отправили приглашение шести странам на церемонию объявления состава правительства
Global Look Press  /  Rahmatullah ALizadah/XinHua

Кабул, 6 сентября. Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) пригласила представителей шести стран на мероприятие по случаю объявления состава правительства, пишут СМИ.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск из республики. Талибы установили контроль над территорией страны и формируют новую администрацию.

Приглашения на церемонию объявления состава правительства отправлены в Турцию, Китай, Россию, Иран, Пакистан и Катар.

Как сообщалось ранее, новым главой афганского правительства может стать лидер «Талибана» мулла Абдул Гани Барадар. В правительство также войдут сын одного из экс-руководителей талибов мулла Якуб и представитель движения в Дохе Шер Мохаммад Аббас Станекзай. Кроме того, талибы призвали зарубежные страны к возобновлению деятельности их дипмиссий в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан правительство талибы
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