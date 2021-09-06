Конец панджшерских львов: «Талибан» контролирует весь Афганистан, что будет дальше

Представители запрещенного в России движения «Талибан»1 заявили о полном контроле над последней провинцией Афганистана, еще ими не занятой — Панджшером. Местонахождение лидеров сопротивления Ахмада Масуда и Амруллы Салеха пока неизвестно.
Начнется ли в Афганистане полномасштабная гражданская война или с падением Панджшера талибы получили возможность беспрепятственно создавать государство, построенное на законах шариата?
Кто на международной арене выступает союзником талибов, а кто — противником?
Какова позиция России в отношении талибов, будет ли наша страна помогать восстанавливать Афганистан?
Возможна ли совместная работа России и Китая в Афганистане?
Насколько сильны сейчас вооруженные силы «Талибана» и представляют ли они опасность для соседей?
На эти и другие вопросы в эфире пресс-центра «Патриот» ответит председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.
Эфир состоится в понедельник, 6 сентября, в 13:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы на мероприятии.
Их можно прислать заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Прямой эфир пройдет здесь.
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1 Организация запрещена на территории РФ.