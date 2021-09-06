Сборная Аргентины после скандала в Бразилии вернулась в Буэнос-Айрес в полном составе

Буэнос-Айрес, 6 сентября. Сборная Аргентины по футболу после прерванного матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года вернулась в Буэнос-Айрес в полном составе, говорится в Twitter команды.

Скандал разгорелся из-за того, что несколько игроков сборной Аргентины должны были соблюдать карантин по приезде в Бразилию. Но футболисты, выступающие в английской премьер-лиге, этого не сделали.

По словам тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони, его команду не предупреждали, что кто-то из футболистов не может выступать. Напротив, добавил наставник аргентинцев, представитель Южноамериканской конфедерации футбола сказал, что они могут вести подготовку к матчу.

Бразильская полиция не будет расследовать нарушение карантина аргентинскими футболистами. Их допросили в аэропорту, а затем отпустили на рейс.

Встреча сборных Бразилии и Аргентины началась в Сан-Паулу 5 сентября. Через несколько минут на поле появились люди и матч был приостановлен. Встреча национальных команд была прервана из-за нарушения протокола по коронавирусу. Матч доигрываться не будет.