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СМИ сообщили об убийстве беременной сотрудницы полиции талибами

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 09:23
Происшествия
СМИ сообщили об убийстве беременной сотрудницы полиции талибами
Global Look Press  /  Str

Кабул, 6 сентября. Талибы застрелили беременную женщину-полицейского на глазах у ее мужа и детей. Инцидент произошел в столице афганской провинции Гор городе Чагчаран.

По данным BBC News, боевики «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) обыскали жилище сотрудницы полиции, связали ее родственников, а позже застрелили женщину. Погибшая была на восьмом месяце беременности.

Родные убитой предоставили СМИ фотографии, на которых видна кровь и тело с сильно изуродованным лицом. Также факт преступления подтвердили трое местных жителей. Представители радикального движения отрицают свою причастность к данному инциденту и пообещали расследовать убийство.

Ранее беременная женщина пострадала в аварии с автобусом на Боровском шоссе в Москве, сообщало РИАМО.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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