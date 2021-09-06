Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 сентября 10:02
10:02
Общество
Жители Владивостока спасли дикую уссурийскую сову
10:00
Общество
Петербуржцев предупредили о кратковременных осадках
10:00
Экономика
Российский финансовый сектор ожидает роста ставки Центробанка
09:57
Политика
США призвали отпустить задержанного в Крыму лидера экстремистов
09:56
Происшествия
Четверо сторонников ИГ задержаны в Ингушетии за подготовку теракта
09:51
Общество
Чемпионат беспилотников пройдет в Москве в День города
09:48
Происшествия
Шестилетняя москвичка попала в больницу после наезда мужчины на электросамокате
09:46
Происшествия
Пропавшие в Каспийском море туристы были удивлены, что их ищут
09:45
Экономика
Доллар подорожал на открытии торгов 6 сентября
09:45
Происшествия
Наркоман расстрелял трех взрослых и младенца во Флориде
Все новости

Глава офиса ООН стала жертвой карманников в Киеве
Происшествия
Глава офиса ООН стала жертвой карманников в Киеве
pixabay.com  /  pixabay

Киев, 6 сентября. Руководителя офиса Организации Объединенных Наций «Женщины в Украине», гражданку Словакии Эрику Квапилову обворовали на улице Киева.

Карманник похитил наличные и банковские карты, словацкий паспорт и дипломатическую карту, сообщает сайт «Страна» со ссылкой на источники в МВД. Кража случилась в тот момент, когда Квапилова шла по одной из центральных улиц города и оказалась в толпе людей.

Эрика Квапилова написала заявление в полицию. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 185 УК Украины («Кража»). В настоящее время карманника объявили в розыск.

Недавно вор украл у 47-летнего мужчины, который охранял пляж, кредитную карту, телефон и наличные средства. По факту совершенной кражи следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Глава офиса ООН стала жертвой карманников в Киеве
украина полиция вор глава оон эрика квапилова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru