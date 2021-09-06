Глава офиса ООН стала жертвой карманников в Киеве

Киев, 6 сентября. Руководителя офиса Организации Объединенных Наций «Женщины в Украине», гражданку Словакии Эрику Квапилову обворовали на улице Киева.

Карманник похитил наличные и банковские карты, словацкий паспорт и дипломатическую карту, сообщает сайт «Страна» со ссылкой на источники в МВД. Кража случилась в тот момент, когда Квапилова шла по одной из центральных улиц города и оказалась в толпе людей.

Эрика Квапилова написала заявление в полицию. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 185 УК Украины («Кража»). В настоящее время карманника объявили в розыск.

Недавно вор украл у 47-летнего мужчины, который охранял пляж, кредитную карту, телефон и наличные средства. По факту совершенной кражи следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ.