Около 15% граждан России никогда в жизни не брали кредиты

Москва, 6 сентября. Кредиты есть или были у менее чем 85% экономически активного населения России. При этом около 15% жителей страны никогда не брали их.

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков сообщил, что в базе НБКИ содержатся сведения о более 100 млн россиян. К ним относятся лица, которые так или иначе вовлечены в процессы розничного кредитования, указал специалист.

«Подавляющее число из них имеют или когда-то имели кредиты. <…> По нашей оценке, имели или имеют действующие собственные кредиты не менее 85% экономически активного населения страны», — заявил эксперт в интервью RT.

К этому показателю кредитная инфраструктура вышла приблизительно в 2015 году. С тех пор, по словам специалиста, эта доля остается неизменной.

Наиболее популярным финансовым продуктом у россиян оказался потребительский кредит наличными. Эта услуга востребована у жителей всех возрастов.