Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 сентября 10:02
10:00
Общество
Петербуржцев предупредили о кратковременных осадках
10:00
Экономика
Российский финансовый сектор ожидает роста ставки Центробанка
09:57
Политика
США призвали отпустить задержанного в Крыму лидера экстремистов
09:56
Происшествия
Четверо сторонников ИГ задержаны в Ингушетии за подготовку теракта
09:51
Общество
Чемпионат беспилотников пройдет в Москве в День города
09:48
Происшествия
Шестилетняя москвичка попала в больницу после наезда мужчины на электросамокате
09:46
Происшествия
Пропавшие в Каспийском море туристы были удивлены, что их ищут
09:45
Экономика
Доллар подорожал на открытии торгов 6 сентября
09:45
Происшествия
Наркоман расстрелял трех взрослых и младенца во Флориде
09:42
Происшествия
Грузовик насмерть сбил трех пешеходов на «зебре» в Нижегородской области
Все новости

Фальков оценил перспективы исследования Хабаровского процесса

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 09:06
Общество
Фальков оценил перспективы исследования Хабаровского процесса
facebook.com  /  Валерий Фальков

Хабаровск, 6 сентября. Материалы по Хабаровскому процессу войдут в учебное пособие проекта «Без срока давности», заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, выступая на форуме.

Эти сведения будут использовать при подготовке юристов и историков. Министр отметил, что история важна не только для школьников, но и для студентов.

«Огромное количество внимания исследователей за прошедшие года направлено, оказывается, еще такое количество белых пятен, количество неизученных страниц, что на многие десятилетия вперед здесь надо смотреть, изучать и показывать и в своей собственной стране, и в мире, что и как происходило», — приводит РИА Новости слова российского министра.

По словам Фалькова, изучение истории Хабаровского процесса определит тематику работы многих исследовательских коллективов. Министр считает его детально организованным подведением итогов Второй мировой войны.

Форум «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы» проходит с 6 по 7 сентября. Он посвящен Хабаровскому процессу 1949 года, который поставил юридическую точку во Второй мировой войне. Президент России Владимир Путин считает форум важным для сохранения исторической памяти.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Фальков оценил перспективы исследования Хабаровского процесса
вторая мировая война фальков хабаровский процесс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru