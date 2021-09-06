Фальков оценил перспективы исследования Хабаровского процесса

Хабаровск, 6 сентября. Материалы по Хабаровскому процессу войдут в учебное пособие проекта «Без срока давности», заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, выступая на форуме.

Эти сведения будут использовать при подготовке юристов и историков. Министр отметил, что история важна не только для школьников, но и для студентов.

«Огромное количество внимания исследователей за прошедшие года направлено, оказывается, еще такое количество белых пятен, количество неизученных страниц, что на многие десятилетия вперед здесь надо смотреть, изучать и показывать и в своей собственной стране, и в мире, что и как происходило», — приводит РИА Новости слова российского министра.

По словам Фалькова, изучение истории Хабаровского процесса определит тематику работы многих исследовательских коллективов. Министр считает его детально организованным подведением итогов Второй мировой войны.

Форум «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы» проходит с 6 по 7 сентября. Он посвящен Хабаровскому процессу 1949 года, который поставил юридическую точку во Второй мировой войне. Президент России Владимир Путин считает форум важным для сохранения исторической памяти.