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Сопротивление Панджшера опровергло заявление талибов о взятии провинции

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 09:01
Политика
Сопротивление Панджшера опровергло заявление талибов о взятии провинции
wikipedia.org  /  Ahmad5shiry / CC BY-SA 3.0

Базарак, 6 сентября. Силы сопротивления афганской провинции Панджшер продолжают бои с талибами. Информация об этом была размещена в Twitter-аккаунте ополченцев.

Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) активизировало свои силы на фоне вывода американских войск из Афганистана. Боевики в течение нескольких месяцев установили контроль над 90% южноазиатской республики. Единственной территорией, неподконтрольной радикалам, осталась провинция Панджшер.

«Мы заверяем народ Афганистана, что борьба против талибов и их партнеров будет продолжаться до тех пор, пока не восторжествуют справедливость и свобода», — написано в заявлении сил сопротивления в Twitter.

Представитель «Талибана» Забиулла Муджахид несколько часов назад заявил, что группировка одержала верх над силами сопротивления. Это уже не первое подобное заявление талибов, несоответствующее действительности.

Лидер ополчения в Панджшере Ахмад Масуд ранее призвал талибов прекратить военные действия и приступить к переговорам. Одним из условий мирного диалога он назвал уход боевиков из провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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