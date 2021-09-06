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Макеева заявила о причастности ее бывшего возлюбленного к действиям соперницы

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 08:56
Шоу-бизнес
Макеева заявила о причастности ее бывшего возлюбленного к действиям соперницы
instagram.com  /  @makeevan

Москва, 6 сентября. Светлана Малькова продолжает мстить Анастасии Макеевой за то, что она увела у нее мужа. Однако Макеева считает, что на действия соперницы влияет и ее бывший возлюбленный.

Личная жизнь актрисы продолжает быть объектом внимания общественности. Макеева даже заявила об ухудшения здоровья на фоне всех интриг и скандалов. Однако ее соперница считает, что все истории о самочувствие артистки фальш, передает StarHit.

Сама Светлана Малькова не против внимания. Она приняла участие в съемках шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Выпуск еще не вышел, но судя по анонсу, в противостояние двух девушек добавятся новые факты. Макеева считает, что такую продуманную стратегию по продолжению скандала мог организовать только ее бывший возлюбленный Артемий Романов, которого, возможно, и пригласят на передачу.

Сама актриса отказалась от участия в программе. Она считает, что там ее представят в невыгодном свете.

Светлана Малькова ранее пожаловалась, что бывший муж не платит алименты. Она объявила о намерении вывести экс-супруга на чистую воду.

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скандал макеева малькова
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