Макеева заявила о причастности ее бывшего возлюбленного к действиям соперницы

Москва, 6 сентября. Светлана Малькова продолжает мстить Анастасии Макеевой за то, что она увела у нее мужа. Однако Макеева считает, что на действия соперницы влияет и ее бывший возлюбленный.

Личная жизнь актрисы продолжает быть объектом внимания общественности. Макеева даже заявила об ухудшения здоровья на фоне всех интриг и скандалов. Однако ее соперница считает, что все истории о самочувствие артистки фальш, передает StarHit.

Сама Светлана Малькова не против внимания. Она приняла участие в съемках шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Выпуск еще не вышел, но судя по анонсу, в противостояние двух девушек добавятся новые факты. Макеева считает, что такую продуманную стратегию по продолжению скандала мог организовать только ее бывший возлюбленный Артемий Романов, которого, возможно, и пригласят на передачу.

Сама актриса отказалась от участия в программе. Она считает, что там ее представят в невыгодном свете.

Светлана Малькова ранее пожаловалась, что бывший муж не платит алименты. Она объявила о намерении вывести экс-супруга на чистую воду.