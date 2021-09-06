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Быстрое выключение зажигания может навредить автомобилю
Общество
Быстрое выключение зажигания может навредить автомобилю
pixabay.com

Москва, 6 сентября. Поспешное выключение двигателя после остановки машины на парковке может серьезно навредить двигателю. Чтобы избежать проблем, нужно дать мотору поработать на холостых оборотах.

Владельцы автомобилей с турбированным двигателем хорошо знают об этом правиле. «Атмосферникам» также стоит давать отдохнуть в течение нескольких минут после остановки. Если этого не делать, то можно спровоцировать ускоренную деградацию моторного масла, передает «Российская газета».

«Ведь что происходит, когда вы выключаете атмосферный двигатель, который до этого от души крутили на высоких оборотах? Остановившаяся помпа перестает качать охлаждающую жидкость, соответственно антифриз перестает циркулировать по системе. Масло же, осевшее на трущихся деталях, испытает в этом случае локальный перегрев или, попросту говоря, начнет пригорать», — объяснили авторы материала.

Масляные нагары на рабочих деталях приводят к закоксовыванию всей системы. Для предотвращения перегрева в автомобиле существует электровентилятор, который работает циклически. Он должен завершить очередной круг работы, после чего можно глушить мотор.

Автомобильный журналист Михаил Горбачев ранее перечислил преимущества механической коробки передач. Специалист уверен, что она дешевле и надежнее автоматической.

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