Советский скоростной бомбардировщик АНТ-40-2 обнаружили в реке под Воронежем

Воронеж, 6 сентября. Поисковое объединение «Дон» обнаружило фрагменты советского скоростного бомбардировщика АНТ-40-2 под Воронежем. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Самолет разбился в годы Великой Отечественной войны. Специалисты пока не обнаружили каких-либо архивных документов, в которых бы содержались сведения о потере скоростного бомбардировщика. В связи с этим личности экипажа пока тоже неизвестны, однако участники объединения уверены, что вскоре это выяснится.

«Изучив фрагменты элементов конструкции, эксперты пришли к выводу, что это советский скоростной бомбардировщик АНТ-40-2 — редкая для Воронежской области находка. Машину удалось разыскать из-за того, что Дон обмелел — в этом году уровень упал более чем на три метра, и фрагменты бомбардировщика показались практически над поверхностью», — говорится в сообщении.

Документы времен Второй мировой войны ранее рассекретили для выставки в рамках международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы». Экспозиция рассказывает о суде над японскими милитаристами, которые испытывали на людях бактериологическое оружие.