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Количество просмотров мультфильма «Маша и Медведь» на YouTube превысило 100 млрд
Общество
Количество просмотров мультфильма «Маша и Медведь» на YouTube превысило 100 млрд
animaccord.ru  /  Анимационная студия «Анимаккорд»

Москва, 6 сентября. Российский мультсериал «Маша и Медведь» на платформе YouTube посмотрели более 100 млрд раз. Проект был загружен на площадку десять лет назад.

Аудитория мультфильма растет во всех странах. По словам главы YouTube в России Анны Данишевской, проект прошел длинный путь, постепенно двигался к успеху не только в РФ, но и за границей, что в конечном счете дало свои плоды. Сейчас «Маша и Медведь» не просто национальный хит, а глобальный феномен в мире цифрового семейного контента, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Animaccord.

«Это отличный пример проекта, который приносит реальную пользу создателям контента и зрителям», — заявила Данишевская.

На данный момент мультсериал удерживает лидерство в списке самых востребованных шоу для дошкольников в мире. Кроме того, серия «Маша плюс Каша» до сих пор является самым просматриваемым анимационным роликом на видеосервисе.

Ранее стало известно, что вторая часть американского мультфильма «Босс-молокосос» возглавила отечественный кинопрокат. За период с 26 по 29 августа лента собрала 146,7 млн рублей.

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youtube маша и медведь просмотры мультсериал
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