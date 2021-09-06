Количество просмотров мультфильма «Маша и Медведь» на YouTube превысило 100 млрд

Москва, 6 сентября. Российский мультсериал «Маша и Медведь» на платформе YouTube посмотрели более 100 млрд раз. Проект был загружен на площадку десять лет назад.

Аудитория мультфильма растет во всех странах. По словам главы YouTube в России Анны Данишевской, проект прошел длинный путь, постепенно двигался к успеху не только в РФ, но и за границей, что в конечном счете дало свои плоды. Сейчас «Маша и Медведь» не просто национальный хит, а глобальный феномен в мире цифрового семейного контента, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Animaccord.

«Это отличный пример проекта, который приносит реальную пользу создателям контента и зрителям», — заявила Данишевская.

На данный момент мультсериал удерживает лидерство в списке самых востребованных шоу для дошкольников в мире. Кроме того, серия «Маша плюс Каша» до сих пор является самым просматриваемым анимационным роликом на видеосервисе.

Ранее стало известно, что вторая часть американского мультфильма «Босс-молокосос» возглавила отечественный кинопрокат. За период с 26 по 29 августа лента собрала 146,7 млн рублей.