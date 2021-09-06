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Выпавшая с 19 этажа оконная рама едва не ударила бабушку в Екатеринбурге
Происшествия
Выпавшая с 19 этажа оконная рама едва не ударила бабушку в Екатеринбурге
pixabay.com  /  Bertsz

Екатеринбург, 6 сентября. Оконная рама выпала из окна дома в Екатеринбурге. Она чудом не задела проходящую мимо бабушку, упав неподалеку.

Инцидент произошел в жилищном комплексе «Светлый». Рама рухнула из окна пустующей квартиры, находящейся на 19-м этаже. На данный момент жильцы дома так и не объявились, однако конструкции продолжают падать.

«Чуть нашу бабулю не прибило. Люди с детской площадки закричали: "Уходите быстрее", — сообщает одна из местных жительниц Светлана изданию E1. — Она до сих пор в себя прийти не может».

Управляющая компания комплекса пока комментариев не давала. Это первый подобный случай, однако жильцы и раньше жаловались на ужасное качество окон. Застройщик сообщает, что подрядчик не имеет средств для исправления ситуации.

Ранее с другого здания в Екатеринбурге сорвало крышу. Ураган снес кровлю Уральского государственного университета имени Горького. О пострадавших в результате происшествия не сообщалось.

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