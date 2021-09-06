Алана Мамаева потребовала от экс-супруга купить дочери одежду

Москва, 6 сентября. Бывшая жена игрока «Ростова» Павла Мамаева Алана вновь пожаловалась на экс-супруга. Она потребовала от полузащитника купить одежду дочери.

Алана Мамаева написала в Stories в Instagram, обратившись к Мамаеву. Она обозвала бывшего супруга и потребовала купить зимнюю одежду для их единственной дочери.

«Мамаев, у Алисы нет зимней одежды и обуви. Купи и пришли через адвокатов. Если ты настолько тупой, что этого не понимаешь, пишу тут», — заявила Мамаева.

Бывшей супруге футболиста указали, что она может самостоятельно оплатить покупки. Но та возразила и задалась вопросом, зачем тогда нужен отец.

Алана Мамаева уточнила, что бывший муж перевел 30 тысяч рублей на сборы ребенка в школу. По ее словам, футболист сделал все, чтобы изменить отношение дочери к нему. Теперь, как указала Мамаева, дочь называет отца Пашей.

Павел и Алана Мамаевы были женаты с 2013 года. У пары родилась дочь Алиса. В апреле этого года супруги развелись. Алана Мамаева неоднократно обвиняла экс-супруга в изменах.

Брак был расторгнут по решению суда в Ростове-на-Дону. Тогда стороны не пришли к соглашению относительно раздела имущества и выплат алиментов.