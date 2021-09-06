Черный чай способен облегчить решение трудных задач

Пекин, 6 сентября. Исследование показало способность чая положительно воздействовать на работу мозга. Он влияет на когнитивные способности человека, облегчая решение трудных задач.

Ученые из Китая проводили эксперимент с участием ста человек. Интеллектуальная работа испытуемых, которым давали пить черный чай, была значительно выше, нежели тех, кто пил воду, пишет The Daily Mail.

Респонденты решали предложенные задачи по возрастающей степени сложности и выполняли задания, связанные с ассоциативной работой мозга. Исследование показало, что более сложные тесты, требующие творческого подхода, гораздо успешнее решались теми, кто пил чай. При выполнении задач низкого уровня сложности испытуемые показывали одинаковые результаты.

На основе этого китайские ученые пришли к выводу, что черный чай способен положительно влиять на умственную активность мозга при решении заданий повышенного уровня сложности. Кроме того, эта группа респондентов испытывала меньшую усталость и была в большей степени заинтересована процессом.

Человеческий мозг таит в себе много загадок. В частности, у людей в голове существуют определенные убеждения, влияющие на количество трат.