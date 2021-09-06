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Крушение грузовика с обрыва на востоке Китая унесло жизни 12 человек

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 08:39
Происшествия
Крушение грузовика с обрыва на востоке Китая унесло жизни 12 человек
wikipedia.org  /  Ypy31

Хэфэй, 6 сентября. Минимум 12 человек стали жертвами крушения легкого грузовика с обрыва в провинции Аньхой на востоке Китая. Соответствующую информацию привели в понедельник в газете China Daily.

Автокатастрофа произошла во второй половине дня в воскресенье. Во время ДТП, которое случилось в уезде Тайху, в транспорте находился водитель и 13 пассажиров. По данным полицейских, после аварии 11 человек погибли на месте, еще один скончался в медучреждении. Два пострадавших пассажира находятся под присмотром врачей, их состояние оценивается как стабильное.

Правоохранители работают над выяснением полных обстоятельств и причин этой страшной аварии. По факту произошедшего проводят расследование.

Тем временем два человека погибли в результате столкновения двух «десяток» на трассе в Ингушетии. В результате аварии на дороге Нестеровская — Алхасты также травмы различной степени тяжести получили три человека.

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