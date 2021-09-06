Начались клинические испытания первого в мире иммуноглобулина против COVID-19

Москва, 6 сентября. Специфический иммуноглобулин против COVID-19 приступил к первой стадии клинических испытаний. Препарат получил название «Ковид-глобулин».

Средство создано на площадке иммунобиологической компании «Нацимбио» госкорпорации «Ростех». Оно представляет собой специфический антиковидный иммуноглобулин, подобных которому пока не зарегистрировано в мире, заявила глава управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА Ольга Эйхлер в беседе с корреспондентом ТАСС.

«Ковид-глобулин» сделан на основе плазмы крови людей, переболевших COVID-19. В начале апреля препарат получил регистрацию Минздрава России. После успешного прохождения второй и третьей фаз клинических испытаний его планируется применять для лечения средних и тяжелых форм заболевания.

Индийские ученые ранее представили первую в мире ДНК-вакцину от коронавируса. Этот препарат защищает иммунитет от патогена, используя кольцевую цепочку ДНК.