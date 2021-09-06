Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 сентября 10:00
10:00
Общество
Петербуржцев предупредили о кратковременных осадках
10:00
Экономика
Российский финансовый сектор ожидает роста ставки Центробанка
09:57
Политика
США призвали отпустить задержанного в Крыму лидера экстремистов
09:56
Происшествия
Четверо сторонников ИГ задержаны в Ингушетии за подготовку теракта
09:51
Общество
Чемпионат беспилотников пройдет в Москве в День города
09:48
Происшествия
Шестилетняя москвичка попала в больницу после наезда мужчины на электросамокате
09:46
Происшествия
Пропавшие в Каспийском море туристы были удивлены, что их ищут
09:45
Экономика
Доллар подорожал на открытии торгов 6 сентября
09:45
Происшествия
Наркоман расстрелял трех взрослых и младенца во Флориде
09:42
Происшествия
Грузовик насмерть сбил трех пешеходов на «зебре» в Нижегородской области
Все новости

Начались клинические испытания первого в мире иммуноглобулина против COVID-19

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 08:37
Общество
Начались клинические испытания первого в мире иммуноглобулина против COVID-19
pixabay.com  /  Tumisu

Москва, 6 сентября. Специфический иммуноглобулин против COVID-19 приступил к первой стадии клинических испытаний. Препарат получил название «Ковид-глобулин».

Средство создано на площадке иммунобиологической компании «Нацимбио» госкорпорации «Ростех». Оно представляет собой специфический антиковидный иммуноглобулин, подобных которому пока не зарегистрировано в мире, заявила глава управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА Ольга Эйхлер в беседе с корреспондентом ТАСС.

«Ковид-глобулин» сделан на основе плазмы крови людей, переболевших COVID-19. В начале апреля препарат получил регистрацию Минздрава России. После успешного прохождения второй и третьей фаз клинических испытаний его планируется применять для лечения средних и тяжелых форм заболевания.

Индийские ученые ранее представили первую в мире ДНК-вакцину от коронавируса. Этот препарат защищает иммунитет от патогена, используя кольцевую цепочку ДНК.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Начались клинические испытания первого в мире иммуноглобулина против COVID-19
испытания иммуноглобулин коронавирус COVID-19
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru