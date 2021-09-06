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Продажа автомобиля в трех случаях окажется выгоднее ремонта
Общество
Продажа автомобиля в трех случаях окажется выгоднее ремонта
pixabay.com

Москва, 6 сентября. Автомобиль лучше всего менять каждые три-четыре года, однако иногда избавляться от машины приходится и раньше. Сигналом к этому могут стать три признака.

Появление ржавчины на тех местах, где ее не должно быть, указывает на общую «усталость» кузова. Такой же вывод можно сделать в случае образования коррозии на транспортном средстве моложе семи лет. Обычным же делом являются повреждения днища, дренажных отверстий в дверях, подкапотного пространства, колесных арок, а также кромок багажник и крыши, передает «За рулем».

«Кузовной ремонт стоит космических денег. [...] Словом, лучше не заниматься бесконечной борьбой с проявлениями коррозии то там, то сям, а постараться продать автомобиль», — уверены автоэксперты.

Мелкие неполадки являются вторым сигналом, чтобы задуматься о продаже машины. Если на ее ремонт после каждых десяти тысяч километров уходит 15 тысяч рублей и более. Совершенно не обязательно покупать новый автомобиль из салона, можно рассмотреть варианты и на вторичном рынке.

Повышенный расход топлива и масла, а также течь под автомобилем говорят о проблемах с двигателем, ремонт или замена которого может обойтись в крупную сумму. Если ввязываться в авантюру не хочется, то лучше продать автомобиль.

Специалист Антон Чуйкин ранее рассказал, как не попасться на уловки дилеров и не потратить лишние деньги при покупке новой машины. Перед встречей с продавцом стоит составить «портрет» своего будущего автомобиля.

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