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Онколог Серяков оценил влияние группы крови на предрасположенность к раку
Общество
Онколог Серяков оценил влияние группы крови на предрасположенность к раку
pixabay.com

Москва, 6 сентября. Развитие рака зависит от целого ряда факторов, в число которых входит множество показателей. Связывать заболевание с одной только группой крови нельзя.

Однако исследования, свидетельствующие о взаимосвязи двух этих понятий, действительно существуют. В настоящее время доказано, что влиять на развитие рака может наследственная предрасположенность. Она имеет значение примерно в 20 процентах случаев, пояснил врач-онколог, врач-гематолог, врач-радиолог высшей категории, руководитель Онкологического Центра «СМ-Клиника», д.м.н., профессор Александр Серяков в беседе с «Известиями».

Наличие связи между группой крови и риском развития рака не имеет четкой доказательной базы. Данные специалистов на этот счет сильно разнятся. Одним считают, что раку чаще подвержены носители II и IV, а другие в это время утверждают об обратном.

Развитие любого онкологического заболевания зависит от генетики человека, его образа жизни и среды, в которой он обитает. Оценить риск появления недуга можно лишь в совокупности факторов.

Врачи Юлий Ткаченко ранее перечислила обладателей группы крови, которых можно назвать «универсальными донорами». Таковыми являются носители первой и четвертой группы, однако в обоих случаях есть свои нюансы.

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