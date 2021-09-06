«Слова нашей благодарности»: внук Королева посетил завод SpaceX по приглашению Маска

Хоторн, 6 сентября. Основатель SpaceX, миллиардер Илон Маск встретился в США с Андреем Королевым, внуком создателя советской космонавтики Сергея Королева.

Соответствующее сообщение появилось на странице Королева в Facebook. Он поблагодарил американского предпринимателя за гостеприимство и отметил, что их встреча была незабываемой. По словам ученого, экскурсия по заводу SpaceX была впечатляющей и позволила своими глазами увидеть, как происходит сборка комплектующих корабля CrewDragon.

«Слова нашей c сыном благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX», — написал Андрей Королев.

Илон Маск известен своим уважительным отношением к Сергею Королеву. В январе миллиардер на русском языке поздравил с днем рождения конструктора, отметив, что «он был великолепен».

Ранее основатель SpaceX заявил, что его интернет будет отправлять данные со скоростью света. Скорость передачи сигнала Starlink через спутники будет выше 180,8 тыс. миль в час.