«Мошенников просьба не беспокоить»: видевшего Киркорова теленка выставили на продажу

Горно-Алтайск, 6 сентября. Житель Горно-Алтайска выставил на продажу теленка, ставшего звездой в Instagram эстрадного певца Филиппа Киркорова. Его можно приобрести за 1 млн рублей.

Хозяин животного Семен Прасалов опубликовал объявление на портале «Авито» и назвал его «Теленок, видевший Киркорова». Он отметил, что хочет получить взамен 1 млн рублей, либо двухэтажный дом в Майме или Дубровке. По его словам, теленок не только участвовал в съемках Stories Киркорова, но и мелькал в объективах камер, когда народный артист ехал в отель «Алтай Резорт».

«Мошенников и бездельников просьба не беспокоить», — указал продавец в своем объявлении.

Недавно с королем отечественной поп-сцены произошел курьезный случай. Киркоров, находясь на отдыхе в Италии, забыл о своих детях. Во время общения с журналистами эстрадный певец не смог вспомнить, в какой класс пошли его наследники — Алла-Виктория и Мартин-Кристин. Артист выразил надежду, что они смогут ему это простить.