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Провинция Панджшер окончательно перешла под контроль «Талибана»
Политика
Провинция Панджшер окончательно перешла под контроль «Талибана»
Global Look Press / ZUMAPRESS.com  /  Str / Xinhua

Базарак, 6 сентября. Представители «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) взяли под контроль афганскую провинцию Панджшер, сообщил представитель движения Забиулла Муджахид.

Он отметил, что часть мятежников проиграла в ходе боев за провинцию, другие бежали. Талибы поручились за безопасность жителей Панджшера, заверив, что они не будут испытывать какого-либо притеснения.

«Последние усилия по обеспечению полной безопасности в стране также принесли результаты, и провинция Панджшер перешла под полный контроль Исламского эмирата», — говорится в публикации в Twitter.

«Талибан» начал наступление на правительственные войска Афганистана в начале августа. Это произошло на фоне вывода военного контингента США из страны. Менее чем за две недели члены движения заняли Кабул и дворец бежавшего президента. Власть талибов оспаривала только провинция Панджшер, передает РИА Новости.

Ранее лидер сопротивления Ахмад Масуд призвал к остановке огня. «Талибан» отклонил данное предложение с заявлением, что Масуд уже сам отвергал мирные инициативы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан панджшер
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