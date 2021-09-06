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Рекомендации по лечению COVID-19 могут пополниться альтернативными схемами
Общество
Рекомендации по лечению COVID-19 могут пополниться альтернативными схемами
pixabay.com

Москва, 6 сентября. Министерство здравоохранения России работает над обновленной версией рекомендаций по лечению COVID-19. В нее могут внести альтернативные методы.

Речь идет о 12-м выпуске рекомендаций. В него могут включить новые лекарственные препараты, которые недавно прошли регистрацию, и препараты офф-лейбл. В инструкциях последних пока не содержится информация об их эффективности при COVID-19, но есть данные об этом из других источников, уточнил первый заместитель главы ведомства Виктор Фисенко в беседе с РИА Новости.

В настоящее время в стране действует 11-я версия методических рекомендаций, представленная в мае этого года. Большинство препаратов, указанных в ней, перейдут в обновленный вариант документа.

Врачи ранее прокомментировали пользу витаминов и микроэлементов для лечения COVID-19. Рекомендаций по их обязательному приему нет, однако иногда пациентам с диагностированным коронавирусом назначают C, D, селен и цинк.

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минздрав рф коронавирус COVID-19
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