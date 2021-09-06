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Лавров: Россия будет пресекать попытки пересмотра итогов Второй мировой войны

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 07:55
Общество
Лавров: Россия будет пресекать попытки пересмотра итогов Второй мировой войны
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Хабаровск, 6 сентября. Российская дипломатия пресекала, пресекает и не допустит впредь пересматривать итоги Второй мировой войны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр напомнил, что совсем скоро произойдет открытие 76-ой сессия Генеральной Ассамблеи ООН. По этой причине напоминание об общепризнанных итогах Второй мировой войны, которые были закреплены в уставе организации, не подлежат обсуждению и пересмотру.

«И важный вклад в эту работу призваны вносить научные, экспертные круги, широкая общественность, в том числе и путем проведения таких мероприятий, как ваш форум», — добавил Лавров в видеообращении к участникам форума "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы".

Глава российского внешнеполитического ведомства в этом контексте подтвердил важность проведения подобного мероприятия. По его словам, Хабаровский процесс стал неоценимым дополнением к суду в Токио, когда рассматривались дела и выносились приговоры японским агрессорам, устраивавшим бесчинства во времена Второй мировой войны. Лавров призвал нынешнее поколение не забывать те события.

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Сергей Лавров вторая мировая война хабаровский процесс пересмотр итогов
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