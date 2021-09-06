Продажи российских сладостей за границу выросли на 19,3 процента

Москва, 6 сентября. Экспорт российских сладостей вырос в натуральном и денежном выражении с начала года. Объем поставок увеличился на 16,5 процента относительно первых шести месяцев прошлого года.

Текущий рост поставок достиг отметки 329,6 тысячи тонн. Сумма продаж составила 709,5 миллиона долларов, что на 19,3 процента выше прошлогодних показателей. Чаще всего за границу отправлялись шоколадные изделия, на долю которых пришлось 47,7 процента. В денежном выражении это составляет 338,6 миллиона долларов, в натуральном — 131,7 тысячи тонн, передают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию предприятий кондитерской промышленности «Асконд».

Российские сладости поставляются в 94 страны мира, однако самым активным покупателем остается Казахстан — 27 процентов. Следом за ним располагаются Белоруссия, Азербайджан, страны Средней Азии.

В последнее время отечественными кондитерскими изделиями начали интересоваться в европейских странах, государствах Ближнего Востока и Южной Америки. Самый высокий прирост зафиксирован по Сербии, Нигерии, Афганистану, Йемену, Болгарии и Бразилии.

Российские предприятия ранее получили официальное разрешение на экспорт молочной продукции в Египет. Власти иностранного государства внимательно ознакомились с гарантиями соответствия требованиям и нормам, предоставленными Москвой, после чего разрешили ввоз продукции.