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Мошенники начали похищать деньги россиян с помощью поддельных сайтов банков
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Мошенники начали похищать деньги россиян с помощью поддельных сайтов банков
Общество
Мошенники начали похищать деньги россиян с помощью поддельных сайтов банков
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Москва, 6 сентября. Злоумышленники изобрели новый способ обмана граждан. Теперь они создают «зеркальные» сайты известных банков.

Эта схема является относительно новой, но уже очень распространена. На данный способ попадаются люди, которые пользуются личным кабинетом своего банка посредством авторизации на сайтах банков, а не через приложение. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД РФ.

Преступники копируют сайт банка. Внешне он практически не отличается от официального.

«Если потерпевшим будет осуществлен выход на "зеркальный" сайт, то данными для входа в личный кабинет банка — логином и паролем — могут воспользоваться злоумышленники и войти на настоящем сайте от имени потерпевшего в его личный кабинет», — объясняется в сообщении.

Заполучив доступ к конфиденциальной информации, мошенники переводят деньги, либо привязывают «мобильный банк» к своему номеру. Согласно статистике МВД, за период с января по июль зарегистрировано почти 320 тыс. киберпреступлений.

Распространены и мошеннические схемы с кэшбеками. Преступники сообщают жертве о накопленных на банковской карте средствах, за которые нужно заплатить комиссию.

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