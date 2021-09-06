Мошенники начали похищать деньги россиян с помощью поддельных сайтов банков

Москва, 6 сентября. Злоумышленники изобрели новый способ обмана граждан. Теперь они создают «зеркальные» сайты известных банков.

Эта схема является относительно новой, но уже очень распространена. На данный способ попадаются люди, которые пользуются личным кабинетом своего банка посредством авторизации на сайтах банков, а не через приложение. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД РФ.

Преступники копируют сайт банка. Внешне он практически не отличается от официального.