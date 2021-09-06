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Евросоюз отказался выделять средства Венгрии и Польше на борьбу с COVID-19

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 07:45
Общество
Евросоюз отказался выделять средства Венгрии и Польше на борьбу с COVID-19
pixabay.com

Брюссель, 6 сентября. Европейский союз выплатил 18 странам объединения средства на восстановление экономики после пандемии коронавируса. При этом Венгрия и Польша останутся без финансовой поддержки.

Комиссия Евросоюза расценила некоторые законы этих двух стран как нарушение общеевропейских принципов, подрывающих идею верховенства закона. Средства могут быть выделены позже, после того, как Варшава и Будапешт удовлетворят требования ЕС.

Польша и Венгрия должны были получить от Евросоюза 57 и 7,2 млрд евро соответственно. Основными препятствиями для получения денежных средств стали преобразования в польской судебной системе и венгерский закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. При этом Правительство Польши уверено, что национальное законодательство стоит выше европейских норм, а власти Венгрии лишь приняли поправки в законопроект о борьбе с педофилией.

В это время пропаганда нетрадиционной сексуальной ориентации дошла уже до учебных заведений. Например, в одной из американских школ педагог предложила присягнуть на верность флагу ЛГБТ-сообщества.

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