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Первый снег накрыл Иркутскую область

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 07:36
Происшествия
Первый снег накрыл Иркутскую область
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Иркутск, 6 сентября. Снег выпал в Бодайбинском районе Иркутской области. Об этом сообщил местный новостной Telegram-канал.

В Иркутске на этой неделе ожидается облачная погода, сопровождаемая выпадением осадков. В дневное время суток температура воздуха поднимется до 13 градусов со знаком плюс, ночью ожидается понижение до трех градусов выше нуля.

Гидрометцентр России сообщил, что самыми теплыми днями в Иркутске станут 9 и 12 сентября. Воздух прогреется до 18 градусов. Почти всю неделю будут идти дожди, предупредили синоптики.

Выпадением первого снега недавно похвастались жители Якутска. В своих соцсетях люди разместили видеозаписи и фотографии природного явления, которое стало весьма неожиданным. Примечательно, что в четырех районах Якутии продолжают бушевать лесные пожары. Их общая площадь, по последним данным, составляет 1,9 га.

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иркутская область первый снег бодайбинский район
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