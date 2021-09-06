Чесночно-медовый чай способен снижать артериальное давление

Исламабад, 6 сентября. Повышенное артериальное давление может быть предвестником проблем с сердцем. Пакистанские исследователи утверждают о пользе различных напитков для здоровья кровеносной системы.

К примеру, отлично справляется с понижением высокого давления чай с добавлением меда и чеснока. В рамках эксперимента людям с данным недугом давали напиток на протяжении 42 дней. Во это время испытуемым замеряли уровни систолического и диастолического артериального давления. Об этом передает журнал «Профиль», ссылаясь на исследование пакистанского издания.

Как итог, участники эксперимента действительно смогли снизить уровень артериального давления. Помимо этого, был обнаружен эффект уменьшения показателей вредного ЛПНП холестерина и увеличения полезного ЛПВП холестерина. Таким образом, сочетание меда и чеснока не только оказалось безопасным, но еще и одним из альтернативных средств лечения болезней сердца, заключили ученые.

Отличным вариантом также станут бананы на завтрак. Они снизят давление и помогут в укреплении иммунитета.