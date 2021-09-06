Пограничники обнаружили пропавший в Каспийском море катер с туристами

Астрахань, 6 сентября. Катер с людьми на борту был найден недалеко от острова Тюлений в Каспийском море. Поиски судна велись с минувшего воскресенья.

Обнаружить местоположение катера «Корвет-750А» удалось сотрудникам пограничного управления. Лодка находилась в районе западной оконечности острова Тюлений в Республике Дагестан. На борту катера находились семь человек. Пассажиров и членов экипажа осмотрели специалисты, в медицинской помощи никто из них нуждается, уточнили в управлении МЧС России по Астраханской области.

Катер 3 сентября выплыл из Волгограда и направился в Махачкалу. Через какое-то время связь с туристами была потеряна, сигналы бедствия они не посылали. Позднее было установлено, что путешественники не были зарегистрированы в качестве туристической группы и не согласовали свой маршрут по Каспийскому морю.