Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 сентября 08:30
08:10
Общество
«Слова нашей благодарности»: внук Королева посетил завод SpaceX по приглашению Маска
08:06
Общество
«Мошенников просьба не беспокоить»: видевшего Киркорова теленка выставили на продажу
08:05
Политика
Провинция Панджшер окончательно перешла под контроль «Талибана»
08:00
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 6 сентября, праздники, факты, люди
08:00
Политика
Путин предложил Украине мир, в то время как Зеленский готов предложить ей войну
07:56
Общество
Рекомендации по лечению COVID-19 могут пополниться альтернативными схемами
07:55
Общество
Лавров: Россия будет пресекать попытки пересмотра итогов Второй мировой войны
07:52
Экономика
Продажи российских сладостей за границу выросли на 19,3 процента
07:51
Происшествия
Охрана не уберегла ферму Джереми Кларксона от нашествия свингеров
07:48
Общество
Мошенники начали похищать деньги россиян с помощью поддельных сайтов банков
Все новости

Пограничники обнаружили пропавший в Каспийском море катер с туристами
Происшествия
Пограничники обнаружили пропавший в Каспийском море катер с туристами
pixabay.com

Астрахань, 6 сентября. Катер с людьми на борту был найден недалеко от острова Тюлений в Каспийском море. Поиски судна велись с минувшего воскресенья.

Обнаружить местоположение катера «Корвет-750А» удалось сотрудникам пограничного управления. Лодка находилась в районе западной оконечности острова Тюлений в Республике Дагестан. На борту катера находились семь человек. Пассажиров и членов экипажа осмотрели специалисты, в медицинской помощи никто из них нуждается, уточнили в управлении МЧС России по Астраханской области.

Катер 3 сентября выплыл из Волгограда и направился в Махачкалу. Через какое-то время связь с туристами была потеряна, сигналы бедствия они не посылали. Позднее было установлено, что путешественники не были зарегистрированы в качестве туристической группы и не согласовали свой маршрут по Каспийскому морю.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пограничники обнаружили пропавший в Каспийском море катер с туристами
дагестан пограничники катер каспийское море
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru