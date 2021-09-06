Пушков назвал причину тревоги генсека НАТО Столтенберга

Москва, 6 сентября. Активизация ЕС в желании создать собственные вооруженные силы вызывает противоречия в европейском сообществе. Такое мнение выразил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, по словам сенатора, серьезно занервничал после таких разговоров. Ранее глава Альянса выразил уверенность, что подобные шаги разобщат Европу.

«Столтенберг занервничал. В НАТО не одобряют активизации в ЕС сторонников создания собственных вооруженных сил на фоне опасений», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Интересно, что причиной такой активности является потенциальная возможность ухода США из Европы. Разговоры об этом обсуждаются на самом высоком уровне после бегства американских войск из Афганистана. Вашингтон эту информацию никак не прокомментировал, что лишь повышает градус обеспокоенности.

Столтенберг, хоть и с ощутимым опозданием, но все же дал оценку событиям в Афганистане. Генсек НАТО заявил, что проблемы, созданные в южноазиатской республике Соединенными Штатами, будут решать Россия и Китай.