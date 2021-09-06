Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 сентября 08:29
08:10
Общество
«Слова нашей благодарности»: внук Королева посетил завод SpaceX по приглашению Маска
08:06
Общество
«Мошенников просьба не беспокоить»: видевшего Киркорова теленка выставили на продажу
08:05
Политика
Провинция Панджшер окончательно перешла под контроль «Талибана»
08:00
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 6 сентября, праздники, факты, люди
08:00
Политика
Путин предложил Украине мир, в то время как Зеленский готов предложить ей войну
07:56
Общество
Рекомендации по лечению COVID-19 могут пополниться альтернативными схемами
07:55
Общество
Лавров: Россия будет пресекать попытки пересмотра итогов Второй мировой войны
07:52
Экономика
Продажи российских сладостей за границу выросли на 19,3 процента
07:51
Происшествия
Охрана не уберегла ферму Джереми Кларксона от нашествия свингеров
07:48
Общество
Мошенники начали похищать деньги россиян с помощью поддельных сайтов банков
Все новости

Пушков назвал причину тревоги генсека НАТО Столтенберга
Политика
Пушков назвал причину тревоги генсека НАТО Столтенберга
Федеральное агентство новостей

Москва, 6 сентября. Активизация ЕС в желании создать собственные вооруженные силы вызывает противоречия в европейском сообществе. Такое мнение выразил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, по словам сенатора, серьезно занервничал после таких разговоров. Ранее глава Альянса выразил уверенность, что подобные шаги разобщат Европу.

«Столтенберг занервничал. В НАТО не одобряют активизации в ЕС сторонников создания собственных вооруженных сил на фоне опасений», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Интересно, что причиной такой активности является потенциальная возможность ухода США из Европы. Разговоры об этом обсуждаются на самом высоком уровне после бегства американских войск из Афганистана. Вашингтон эту информацию никак не прокомментировал, что лишь повышает градус обеспокоенности.

Столтенберг, хоть и с ощутимым опозданием, но все же дал оценку событиям в Афганистане. Генсек НАТО заявил, что проблемы, созданные в южноазиатской республике Соединенными Штатами, будут решать Россия и Китай.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Пушков назвал причину тревоги генсека НАТО Столтенберга
нато столтенберг пушков тревога
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru